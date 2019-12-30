Более 10 человек пострадали в ДТП в Югре

Авария произошла на 17-м километре автотрассы Лянтор-Нижнесортымский в Сургутском районе. Столкнулись вахтовый автобус и грузовик.

По одной из версий, водитель автобуса не оценил дистанцию, из-за чего произошло столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении.

«Пострадал водитель и 10 пассажиров, два человека находятся в тяжелом состоянии», — рассказали в пресс-службе местного главка МВД.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.