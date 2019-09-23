  • Более 10 человек пострадали в ДТП в Челябинске

    23 сентября 2019, 20:02

    Артур Блянихов

    В Челябинске зафиксировали ДТП с участием двух маршруток, в результате которого 11 человек получили травмы. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

    По данным информагентства, авария произошла на улице Горького. Отмечается, что бригады неотложки прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова. Семи пострадавшим диагностировали сотрясение, двоим — ушибы ног, одному — травму руки. Один человек отказался от госпитализации.

    «Тяжело пострадавших нет. Беременные и дети среди травмированных тоже отсутствуют», — заверили в пресс-службе мэрии.