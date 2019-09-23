Более 10 человек пострадали в ДТП в Челябинске

По данным информагентства, авария произошла на улице Горького. Отмечается, что бригады неотложки прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова. Семи пострадавшим диагностировали сотрясение, двоим — ушибы ног, одному — травму руки. Один человек отказался от госпитализации.

«Тяжело пострадавших нет. Беременные и дети среди травмированных тоже отсутствуют», — заверили в пресс-службе мэрии.