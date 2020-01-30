Более 10 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

Вахтовый автобус с людьми опрокинулся в Якутии. Несколько человек пострадали, один в тяжелом состоянии. В аварии никто не погиб.

ДТП произошло на 1083 километре федеральной автодороги «Колыма» утром 30 января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по Якутии.

Автобус ехал в сторону поселка Усть-Нера Оймяконского района. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Транспортное средство перевернулось.

«Три человека госпитализированы, 10 доставлены на осмотр в местную больницу», — отметили в ведомстве.

Глава района Иннокентий Сивцев уточнил ТАСС, что травмы в результате аварии получили 14 человек. У большинства из них легкие ранения.

«Состояние оценивается как тяжелое у одной женщины. У нее перелом челюсти, черепно-мозговая травма», — сказал Сивцев.

Причины и обстоятельства ДТП будет выяснять следственно-оперативная группа.