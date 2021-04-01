Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Туле

Массовая авария произошла 1 апреля в Туле — столкнулись автобус и две легковушки. Травмы получили 14 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Как пишет тульский сайт Myslo со ссылкой на очевидцев, автобус задел кроссовер SsangYong, затем врезался в легковушку Hyundai, протащил ее несколько метров, и влетел в забор.

«Это произошло в районе дома № 47. Первыми на место прибежали сотрудники РЖД — они вскрывали ломом дверь автобуса, чтобы вытащить водителя. Затем начали приезжать машины специальных служб», — приводит сайт слова местного жителя.

По предварительным данным, водителю автобуса внезапно стало плохо. Он вез людей на работу. На месте аварии работают сотрудники Центра медицины катастроф, МЧС и ГИБДД.

По информации источника ТАСС, после аварии в больницы попали 16 человек. Источник также сказал, что водитель автобуса не справился с управлением.