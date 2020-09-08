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    08 сентября 2020, 15:23

    Более 10 человек пострадали в ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии

    Анастасия Кременчугская

    В результате ДТП с участием пассажирской «Газели» в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадали 15 человек. Об этом сообщил ТАСС.

    Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. 14 из них доставили в Баксанскую городскую больницу, одного — в Республиканскую клиническую больницу Нальчика, написал сайт «Аргументы и факты».

    Лилия Шомахова, помощник министра здравоохранения региона, заявила, что двое из восьми пострадавших (это предварительное количество) находятся в тяжелом состоянии.

    Новости SMI.FM