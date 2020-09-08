08 сентября 2020, 15:23
Более 10 человек пострадали в ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии
В результате ДТП с участием пассажирской «Газели» в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадали 15 человек. Об этом сообщил ТАСС.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. 14 из них доставили в Баксанскую городскую больницу, одного — в Республиканскую клиническую больницу Нальчика, написал сайт «Аргументы и факты».
Лилия Шомахова, помощник министра здравоохранения региона, заявила, что двое из восьми пострадавших (это предварительное количество) находятся в тяжелом состоянии.