Более 10 человек пострадали в ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. 14 из них доставили в Баксанскую городскую больницу, одного — в Республиканскую клиническую больницу Нальчика, написал сайт «Аргументы и факты».

Лилия Шомахова, помощник министра здравоохранения региона, заявила, что двое из восьми пострадавших (это предварительное количество) находятся в тяжелом состоянии.