Более 10 человек пострадали в ДТП на Алтае

На трассе в Первомайском районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший рабочих. В результате три человека погибли и 11 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

«Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия „Алтайхлеб“. В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три человека погибли», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

В пресс- службе добавили, что шесть пострадавших попали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести, пять человек с травмами легкой степени тяжести сейчас находятся на амбулаторном лечении. В ведомстве уточнили, что среди погибших — водитель легковушки и два пассажира.

Источник фото: пресс-служба МЧС по региону

По предварительным данным, водитель легковушки 1997 года рождения выехал на полосу встречного движения и спровоцировал аварию. По информации МЧС РФ по краю, около 29 человек и 10 единиц техники принимали участие в ликвидации последствий ДТП.