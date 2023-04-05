Происшествия 05 апреля 2023, 12:34 Более 10 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области Минздрав: 12 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Ростовской области Пресс-служба МЧС

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Пассажирский автобус опрокинулся в Ростовской области утром в среду. В результате случившегося 12 человек пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«В результате ДТП в Чертковском районе за медицинской помощью обратились 12 пострадавших», — сказано в сообщении.

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Ведомство уточнило, что врачи ЦРБ Миллеровского района проведут лечение пострадавших. После этого можно будет говорить об их состоянии.

Авария случилась в 09:40 на 812-м километре федеральной дороги М-4 «Дон», уточнили в пресс-службе МВД. По предварительным данным, водитель 1970 года рождения не справился с управлением. В итоге транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось, добавил RT.

Известно, что автобус следовал из Москвы в Ставрополь. Ранее сообщалось, что двум из 32 человек понадобилась медицинская помощь. Полиция разбирается во всех обстоятельствах ДТП.