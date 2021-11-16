Более 10 человек попали в больницу Казани с признаками отравления метанолом

Больница в Казани приняла 11 пациентов с признаками отравления метанолом. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Татарстана.

«11 человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы № 7. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», — рассказали в министерстве.

Телеканал «Татарстан-24» со ссылкой на источник передал, что пострадавшим 21-22 года.

По неподтвержденным данным, компания отмечала день рождения одного из молодых людей. Спиртные напитки были куплены с рук, в итоге алкоголь оказался суррогатным.

В октябре массовое отравление метанолом произошло на Урале. Изначально было известно о гибели 16 человек, позже число жертв возросло до 35. По словам координатора проекта «Народный контроль» в регионе Дмитрия Чукреева, люди выпили спирт, который разливали на Ботаническом рынке Екатеринбурга.

Еще одно массовое отравление людей некачественным алкоголем произошло в октябре в Оренбургской области. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать эти случаи.