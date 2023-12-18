Происшествия 18 декабря 2023, 15:16 Более 10 человек погибли в результате вооруженного нападения на гостиницу в Мексике

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Как минимум 12 человек погибли в результате вооруженного нападения на гостиницу в городе Сальватьерра (штат Гуанахуато) в Мексике. Об этом сообщил сайт El Universal.

По данным правоохранительных органов, в ночь с 16 на 17 декабря неизвестные проникли на территорию гостиницы и открыли огонь по постояльцам. Также нападавшие подожгли пять автомобилей, после чего скрылись.

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Как сообщил сайт kp.ru, пострадали 11 человек, специалисты устанавливают причины и детали произошедшего.