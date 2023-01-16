Происшествия 16 января 2023, 18:55 Более 10 человек погибли в ДТП с участием большегруза в Нигерии

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Авария с участием грузового автомобиля произошла в Нигерии в штате Плато. В результате страшного ДТП погибли 16 человек, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».

По предварительным данным, водитель за рулем грузового автомобиля не смог справиться с управлением. В результате аварии погибли 16 человек.

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Отмечается, что еще 83 человека получили различные травмы, всем пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

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