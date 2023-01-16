16 января 2023, 18:55
Более 10 человек погибли в ДТП с участием большегруза в Нигерии
Авария с участием грузового автомобиля произошла в Нигерии в штате Плато. В результате страшного ДТП погибли 16 человек, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».
По предварительным данным, водитель за рулем грузового автомобиля не смог справиться с управлением. В результате аварии погибли 16 человек.
Реклама
Отмечается, что еще 83 человека получили различные травмы, всем пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама