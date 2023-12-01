Эксклюзив 01 декабря 2023, 00:51 Более 10 человек отравились неизвестным веществом на концерте Кишлака в Москве Источник "360": на концерте Кишлака было много пьяных посетителей

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Более десяти посетителей концерта рэпера Кишлака в Москве отравились неизвестным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На мероприятие вызвали несколько бригад скорой помощи. По неуточненным данным, отравились двое или трое 15-летних подростков и девять человек от 20 до 25 лет. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

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Большинство отравившихся выпили алкогольные напитки. Позже их проверят на употребление запрещенных веществ. Как рассказала «360» одна из посетительниц, на концерте было много полицейских.В настоящий момент обстановка у VK Stadium, где проходил концерт, спокойная. Возле площадки дежурят правоохранители.

Ранее двое москвичей умерли после отравления метадоном. Пару обнаружила их знакомая в квартире на Чертановской улице. На тот момент женщина еще подавала признаки жизни. На место ЧП прибыли медики и полиция. Врачи боролись за жизнь москвички, однако не смогли ее спасти. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после происшествия.