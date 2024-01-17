Происшествия 17 января 2024, 20:23 Более 10 человек обварились кипятком в Новосибирске из-за прорыва трубы Минздрав: 13 человек получили ожоги при порыве трубопровода в Новосибирске РИА «Новости»

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Свыше 10 человек пострадали при порыве трубопровода в Новосибирске. Коммунальная авария произошла в Ленинском районе, сообщило РИА «Новости».

По данным регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились 13 человек, им диагностировали термические ожоги ног.

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«В ожоговый центр областной больницы госпитализировали двух пострадавших. Оба находятся в удовлетворительном состоянии», — отметили в ведомстве.

Прорыв трубы произошел в Новосибирск днем 17 января. По словам очевидцев, столб горячей воды поднялся на высоту семиэтажного дома, после чего вода затопила проезжую часть.

По данным городской мэрии, после аварии в контуре отключения оказались 69 жилых домов, два детских сада, школа, туберкулезная больница и станция скорой помощи. Также ряд образовательных учреждений перевели на дистанционный формат.

Ранее около 30 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды в результате порыва на теплотрассе.