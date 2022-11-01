Более 10 человек из затонувшего судна пропали у берегов Тайваня | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 19:15 Более 10 человек из затонувшего судна пропали у берегов Тайваня

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Грузовое судно затонуло у Тайваня. 12 человек пропали без вести, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«31 октября около 20:00 (15:00 мск) панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя», — говорится в сообщении.

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По данным сайта «Свободная пресса», на борту находились 17 человек. Пятерых успели спасти члены экипажа проходящего рядом судна. Еще 12 человек пропали. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

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