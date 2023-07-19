Происшествия 19 июля 2023, 10:26 Более 10 автобусов сняли с маршрутов в Феодосии и направили в зону ЧП на полигоне Оперштаб Крыма: 15 автобусов сняли с маршрутов в Феодосии и направили в зону ЧП на полигон РИА «Новости»

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C муниципальных маршрутов в Феодосии сняли 15 автобусов, их направят в зону ЧП на полигоне на востоке Крыма. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба республики.

В оперштабе уточнили, что администрация города уже предупредила о том, что 19 июля интервалы между рейсами вынужденно увеличат.

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Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что пострадавших из-за пожара на полигоне нет. Ликвидацию последствий проведут в кратчайшие сроки, подчеркнул он.

Из-за ЧП перекрыли трассу «Таврида», соединяющую Крымский мост с Севастополем. В четырех населенных пунктах объявили эвакуацию. Эта мера затронет Приветное, Айвазовское, Абрикосовку и Кринички, расположенные по обе стороны «Тавриды». На сутки дома должны покинуть порядка 2225 человек.

Для людей подготовили пункты временного размещения, где всех обеспечат горячим питанием и водой.