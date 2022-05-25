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    25 мая 2022, 11:46

    Более 10 автобусов сгорело в результате пожара в Истре

    Глава городского округа Истра Витушева сообщила о пожаре в автобусном парке в Снегирях

    Наза Салех Захи

    Более 10 автобусов загорелось у муниципального автобусного перевозчика ООО «Фриэкшен» в поселке Снегири прошлой ночью. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в Telegram.

    Информация о случившемся поступила на пульт дежурного «112» в 01:28. ЧП произошло на стоянке у дома № 1 по улице Станционная.

    Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Витушева сообщила, что восемь автобусов получили повреждения, а четыре маршрутки марки «ГАЗель» сгорели. Пожар локализовали, никто не пострадал.

    Сейчас сотрудники МЧС и полиция работают на месте происшествия. По предварительной версии, это мог быть поджог.

    Источник фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

    Компания «Фриэкшен» занимается перевозками в городском округе Истра с 2012 года. Автобусы № 10к ходят по маршруту ЖК Новоснегиревский — станция Снегири — Жевнево — Зеленково.

    В среду перевозку пассажиров будут осуществлять при помощи автобусов малого класса от «Мострансавто», отметила Витушева. МТДИ и «Фриэкшен» в срочном порядке заключат договор аренды автобусов со сторонней компанией, чтобы можно было вновь ездить по маршруту № 10к.