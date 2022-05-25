Более 10 автобусов сгорело в результате пожара в Истре

Более 10 автобусов загорелось у муниципального автобусного перевозчика ООО «Фриэкшен» в поселке Снегири прошлой ночью. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в Telegram.

Информация о случившемся поступила на пульт дежурного «112» в 01:28. ЧП произошло на стоянке у дома № 1 по улице Станционная.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Витушева сообщила, что восемь автобусов получили повреждения, а четыре маршрутки марки «ГАЗель» сгорели. Пожар локализовали, никто не пострадал.

Сейчас сотрудники МЧС и полиция работают на месте происшествия. По предварительной версии, это мог быть поджог.

Источник фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

Компания «Фриэкшен» занимается перевозками в городском округе Истра с 2012 года. Автобусы № 10к ходят по маршруту ЖК Новоснегиревский — станция Снегири — Жевнево — Зеленково.

В среду перевозку пассажиров будут осуществлять при помощи автобусов малого класса от «Мострансавто», отметила Витушева. МТДИ и «Фриэкшен» в срочном порядке заключат договор аренды автобусов со сторонней компанией, чтобы можно было вновь ездить по маршруту № 10к.