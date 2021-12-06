Болдуин удалил один из своих аккаунтов в Twitter после интервью о смерти на съемках

Алек Болдуин удалил один из своих аккаунтов в Twitter после выхода первого интервью после гибели оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Там он публиковал свои заявления о происшествии с Галиной Хатчинс.

У актера было два верифицированных аккаунта в Twitter. В одном из них он вел активную работу, публиковал свои заявления об инциденте со стрельбой. Именно его он удалил. Во втором аккаунте последний твит датируется 20 октября.

Аккаунт Болдуин удалил сразу после выхода первого интервью с момента гибели Галины Хатчинс. В нем он заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, так как это не требовалось по сценарию. Выстрел произошел самопроизвольно. Также он сказал, что не убивал девушку, а если бы убил, то давно бы уже лишил себя жизни.

Причины удаления Twitter неизвестны. Телеканал Fox News пытался взять комментарий у представителей Болдуина, но не получил ответа.

Происшествие случилось на съемках фильма «Ржавчина» 21 октября. Во время репетиции эпизода Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины, оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.