Происшествия 29 ноября 2022, 15:35 Боксера осудили за нападение на полицейского в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстал кандидат в мастера спорта по боксу, которого обвинили в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

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В июле этого года обвиняемый попытался помешать задержанию своего товарища, который нарушал общественный порядок в Пулковском парке. В какой-то момент боксер ударил полицейского по спине кулаком и публично оскорбил его. Суд приговорил мужчину к одному году колонии строгого режима.