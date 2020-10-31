Боксер Пашалиев попал в больницу после боя в Москве

Боксер Тимур Пашалиев госпитализирован без сознания в столичную больницу после боя с соотечественником Олегом Мисюрой. Встреча спортсменов проходила на турнире Shamo Boxing.

«Был тяжелый нокаут, после которого он не смог прийти в сознание. Его госпитализировали», — рассказал промоутер мероприятия Шамир Петросян. Его слова приводит ТАСС.

Позднее 24-летний боксер пришел в сознание, его жизни ничего не угрожает. Однако пока спортсмен находится в больнице.

В начале октября стало известно, что боксеры из Московской области стали победителями общекомандного зачета чемпионата Центрального федерального округа (ЦФО) в Тульской области. Спортсмены получили четыре золотых медали, одну серебряную и четыре бронзовых. Теперь как минимум пять боксеров представят Московскую область на общероссийских соревнованиях, которые стартуют в Оренбурге в ноябре.

На втором месте в общекомандном зачете чемпионата Центрального федерального округа оказались боксеры Тульской области, на третьем — сборная Калужской области.