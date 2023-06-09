Происшествия 09 июня 2023, 14:27 Боксер на белом Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на зебре в Казани Telegram-канал Mash Iptash: член сборной Татарстана по боксу насмерть сбил человека

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В Казани 18-летний студент Российского государственного университета правосудия, член сборной Татарстана по боксу за рулем Mercedes-Benz насмерть сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

«Член сборной Татарстана по боксу насмерть сбил пешехода на Лево-Булачной», — уточнили в сообщении, отметив, что отец спортсмена — известный бизнесмен.

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По данным канала, погибший перебегал проезжую часть на красный свет. Удар был настолько сильным, что пешеход буквально пробил головой лобовое стекло автомобиля. От полученных травм мужчина скончался.

Источник сайта kр.ru уточнил, что по факту наезда полиция проводит проверку. Две иномарки — Mercedes-Benz и BMW устроили ночные гонки по дорогам Казани.

В конце мая ребенка на самокате сбил 56-летний водитель Mersedes на пешеходном переходе на востоке Москвы.