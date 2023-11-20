Происшествия 20 ноября 2023, 09:32 Боковой ветер под Новосибирском вытолкнул «Газель» на встречку МВД: ДТП с 2 погибшими в Новосибирской области произошло из-за бокового ветра РИА «Новости»

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«Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с маршруткой в Искитимском районе из-за сильного бокового ветра. Возможную причину аварии с двумя погибшими назвал на оперативном совещании в региональном правительстве начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, сообщило РИА «Новости».

«Автомашина „Газель“ <…> при порыве бокового ветра водитель утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с маршрутным автомобилем», — сказал он.

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Авария произошла днем 19 ноября на 73-м километре трассы Р-256. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer, который вез 17 человек из Заринска в Новосибирск. Пассажир последнего погиб на месте, спустя время в больнице умер водитель «Газели».

В Приморье из-за гололедицы съехал в кювет и перевернулся школьный автобус. Водитель заявил «360» об очень скользкой дороге — падали даже бежавшие на помощь люди.