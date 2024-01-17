Происшествия 17 января 2024, 11:36 Бойцы ВСУ оставили нецензурное послание на дроне, атаковавшем Воронеж Нецензурное послание заметили на обломках дрона, атаковавшего Воронеж

Читать 360tv в

На обломках одного из украинских дронов, сбитого в Воронеже, заметили нецензурное послание. Видео с фрагментами беспилотника ВСУ опубликовал Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

На кадрах, предположительно, обломки дрона лежат на снегу. На аппарате видна надпись на украинском языке оскорбительного характера. Автор видео не указал, где нашли упавший дрон.

Реклама

Накануне ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили о пяти сбитых и трех перехваченных БПЛА противника.

В результате атаки в Воронеже пострадала десятилетняя девочка. Обломки сбитых дронов повредили многоэтажный дом, ее жильцов эвакуировали. Власти Воронежа ввели режим ЧС.