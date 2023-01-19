Происшествия 19 января 2023, 10:09 Бойцы спецназа ГУР Украины подорвались на мине — СМИ Группа из 10 бойцов спецподразделения ГУР Украины подорвалась на мине и погибла РИА «Новости»

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Машина с бойцами спецподразделения Главного управления разведки Украины подорвалась на мине. Погибли 10 человек, рассказал «Канал специального назначения» в Telegram.

Украинские источники рассказали администраторам канала о ЧП. Военнослужащие ехали в неком транспортном средстве и наткнулись на мину. Других подробностей они не привели. «Российская газета» предположила, что судя по числу жертв, они передвигались на бронеавтомобиле или боевой машине пехоты.

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и еще шесть сотрудников МВД погибли 18 января при крушении вертолета в Броварах Киевской области. В общей сложности скончались 14 человек, 25 получили травмы. Специалисты выдвинули несколько версий, в том числе техническую неисправность, нарушение правил безопасности, неопытность экипажа, диверсию и заказное убийство влиятельного чиновника.

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