16 марта 2023, 00:35
Бойцы Росгвардии нашли схрон с оружием и взрывчаткой в ЛНР
Сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с оружием и самодельной взрывчаткой в ЛНР
Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Тайник оборудовали в недостроенном домовладении в непосредственной близости к маршруту передвижения войск.
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«Это дает основания полагать, что стрелковое оружие и взрывчатка могли быть использованы противником для совершения диверсионно-террористического акта», — указала пресс-служба.
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Крупный схрон с боеприпасами в помещении заброшенного склада обнаружили полицейские во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области. Из тайника правоохранители изъяли 102 пороховых выстрела и порядка 100 выстрелов для противотанкового гранатомета.
Обнаруженные боеприпасы передали для хранения на склад Министерства обороны России. В МВД уточнили, что по факту обнаружения схрона полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном обороте оружия.
ЛНР
Росгвардия
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