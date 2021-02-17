Бойцовый пес откусил лапу шпицу в Новосибирске

Стаффордширский терьер напал на женщину и ее собаку породы шпиц. Последней он отгрыз лапу. Об этом сообщило РИА ФАН.

Пострадавшая рассказала, что хозяйка терьера даже не попыталась оттащить своего питомца. Кроме того, он был без намордника.

«Когда все закончилась, и в его зубах была лапа моего шпица, она сказала: „С тобой уже невозможно гулять“», — рассказала женщина.

Она уточнила, что шпицу оказали помощь в ветклинике. Также стало известно, что на хозяев терьера уже писали заявления в полицию, так как пес совершал нападения и раньше.

Пострадавшая рассказала, что хозяева терьера сначала договорились о выплате компенсации и даже дали часть денег. А вечером написали, что вопрос решен и они напишут заявление за вымогательство, если их еще раз потревожат.

После этого хозяйка покалеченного шпица сама пошла в полицию. Участковый лишь приобщил ее заявление к накопительному делу.