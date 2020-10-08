Бойцовые собаки без намордников напали на девочку в Турции

По информации СМИ, школьница встречалась с друзьями в парке, где гуляли питбули. Внезапно животные напали на ребенка и покусали его. Прохожие смогли отогнать собак от девочки. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Отец девочки рассказал журналистам о безответственности хозяина опасных животных, пишет РИА ФАН.

«Дети идут в парк. Тут приходит несколько собак и кусают их. Хозяин кормит их в центре города. Разве это нормально?» — возмутился мужчина.

Представители правоохранительных органов проводят расследование по факту произошедшего. В настоящий момент личность владельца собак не установлена.