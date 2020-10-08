08 октября 2020, 13:14
Бойцовые собаки без намордников напали на девочку в Турции
Собаки бойцовской породы питбультерьер, которые были без намордников и поводков, напали на 11-летнюю девочку в портовом городе Самсун в Турции, сообщило издание Hurriyet.
По информации СМИ, школьница встречалась с друзьями в парке, где гуляли питбули. Внезапно животные напали на ребенка и покусали его. Прохожие смогли отогнать собак от девочки. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Отец девочки рассказал журналистам о безответственности хозяина опасных животных, пишет РИА ФАН.
«Дети идут в парк. Тут приходит несколько собак и кусают их. Хозяин кормит их в центре города. Разве это нормально?» — возмутился мужчина.
Представители правоохранительных органов проводят расследование по факту произошедшего. В настоящий момент личность владельца собак не установлена.