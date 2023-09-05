Эксклюзив 05 сентября 2023, 22:30 Бойцовские собаки отгрызли ухо жительнице Сочи «360»: момент нападения бойцовских собак на жительницу Сочи попал на видео

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В Сочи три бойцовских собаки сорвались с поводка и набросились на 60-летнюю местную жительницу. В распоряжении «360» оказалось видео нападения. Животные были без намордников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавшая была с небольшой собакой. Мимо нее прошел мужчина с тремя псами, похожими на питбулей — сначала они набросились на питомца женщины, а затем и на нее саму. После этого покусали и своего хозяина — на кадрах видно, как мужчина и женщина тщетно пытаются бороться с озверевшими животными.

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В результате пострадавшая оказалась в больнице — собаки отгрызли ей ухо и прокусили руку. В полицию сообщение о происшествии поступило уже из медучреждения. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что по данному факту полицейские проведут проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.