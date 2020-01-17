Бойцовская собака покусала шестерых школьников в Вологодской области

По данным информагентства, собака покусала школьников накануне. Выяснилось, что животное принадлежит местной жительнице. RT рассказал, что ее сын вывел собаку из здания школы. Медики оказали пострадавшим школьникам всю необходимую помощь.

Районная прокуратура проводит проверку. Она оценит действия школьной администрации.