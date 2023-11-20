Происшествия 20 ноября 2023, 00:17 Бойцов СВО в Южно-Сахалинске не пустили в бар и распылили в них слезоточивый газ Freepik

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В Южно-Сахалинске произошел неприятный случай около бара с участием бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Об этом сообщил RT в Telegram-канале.

Компания из пяти человек, в которую входили два офицера, решила отметить получение орденов. Однако задуманное совершить не удалось. Мужчин остановили охранники у входа и отказались впускать в бар. В итоге разочарованные гости позвали администратора.

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После этого охранники вызвали работников ЧОП и вытолкали мужчин на улицу. Один из сотрудников охраны выстрелил в гостей и распылил слезоточивый газ из баллончика. В итоге ветеранам боевых действий понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у них ожоги сетчатки, один из пострадавших получил повреждение носа.

Губернатор региона Валерий Лимаренко посчитал ситуацию «абсолютно неприемлемой», сообщил сайт mk.sakhalin. Он отметил, что люди, которые рискуют здоровьем и жизнью ради своей Родины, должны пользоваться безусловным уважением со стороны общества. По словам Лимаренко, правоохранители проверят ситуацию.

Ранее в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края неизвестные жестоко избили участника СВО, который лишился ноги во время выполнения боевых задач на передовой. Компания злоумышленников состояла из восьми человек. Двое из них пинали потерпевшего ногами, а остальные шестеро подбадривали товарищей.