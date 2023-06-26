26 июня 2023, 18:29
Бойца ММА приговорили к условному сроку за вымогательство у подростка в Москве
Мещанский суд Москвы дал условный срок бойцу ММА Магомедову за вымогательство у подростка
Мещанский районный суд столицы приговорил к условному сроку бойца ММА Асхаба Магомедова, обвиненного в вымогательстве у подростка 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
По данным следствия, Магомедов вместе с приятелем Демиром Тагирбековым осенью 2021 года потребовали у мальчика деньги, угрожая распространить некий компромат. Подросток, испугавшись, успел отдать злоумышленникам 200 тысяч рублей.
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Фигурантов дела осудили за групповое вымогательство по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере. Гособвинитель просила для Магомедова и Тагирбекова семь лет колонии общего режима.
В итоге в суде приговорил Магомедова к четырем годам заключения условно с испытательным сроком на четыре года. Также ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Тагирбекову дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Кроме того, с обвиняемыми в момент преступления находился третий сообщник, но ему удалось скрыться. Сейчас его разыскивают полицейские.
Ранее суд в Москве приговорил экс-профессора МФТИ к 12 годам колонии за госизмену.
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