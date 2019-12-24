Бойца ММА на северо-востоке Москвы избили хулиганы. Видео

Группа хулиганов напала на бойца смешанных единоборств Дмитрия Кузнецова в одном из дворов московского района Бибирево. Видео с места события появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как Кузнецов стоит возле открытого багажника автомобиля, когда мимо него проходит группа мужчин, один из которых толкает спортсмена в спину. Не сдержавшись, Кузнецов начинает спор, который перерастает в драку. Сначала боец бьет обидчика в голову, отчего тот падает на землю, а друзья хулигана сбивают Кузнецова с ног и начинают избивать. Остановить нападение пыталась спутница Кузнецова, но девушку оттолкнули. В конце хулиганы нанесли последние удары, а боец поднялся на ноги.

В беседе с Пятым каналом Кузнецов рассказал, что перед началом конфликта он доставал из багажника автомобиля холст, когда один человек из проходящей мимо компании его толкнул.

«Видимо, он хотел спровоцировать драку, не знаю, что у него было на уме. Я ему ответил немного агрессивно: „Тебе места мало на тротуаре?“» — рассказал спортсмен и пояснил, что потом началась перепалка, переросшая в драку.

По словам Кузнецова, заявление в полицию он решил не подавать, так как не сильно пострадал от драки. Он пояснил, что за время спортивной карьеры привык к более серьезным травмам.

На северо-востоке Москвы Кузнецов оказался, так как подвозил подругу, с которой он готовит художественный проект. Как сообщил сайт «Подмосковье сегодня», в юности боец променял архитектурный институт на спорт, но теперь решил попробовать себя в искусстве. Именно поэтому в его машине и оказался холст.