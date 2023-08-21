Происшествия 21 августа 2023, 02:24 Бойца ММА Мурада Легенду задержали в Дагестане Baza: полиция задержала бойца поп-ММА Мурада Легенду за хулиганство в Дербенте Unsplash

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Полицейские провели задержание бойца поп-ММА Мурада Легенду (Исрапила Рамазанова) в Дербенте. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве», — уточнили в публикации.

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По данным канала, боец участвовал в конфликте с несколькими людьми. Очевидцы рассказали, что Легенда сначала громко ругался с ними в парке, а потом подрался с охранниками. В итоге его отправили в отдел полиции.

Правоохранительные органы официальную информацию пока не предоставили.

В начале апреля российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга. В результате самолет в Москву пришлось задержать. Боец в нетрезвом состоянии помочился прямо в помещении зала ожидания. Сотрудники полиции не стали арестовывать известного спортсмена.