21 августа 2023, 02:24
Бойца ММА Мурада Легенду задержали в Дагестане
Baza: полиция задержала бойца поп-ММА Мурада Легенду за хулиганство в Дербенте
Полицейские провели задержание бойца поп-ММА Мурада Легенду (Исрапила Рамазанова) в Дербенте. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве», — уточнили в публикации.
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По данным канала, боец участвовал в конфликте с несколькими людьми. Очевидцы рассказали, что Легенда сначала громко ругался с ними в парке, а потом подрался с охранниками. В итоге его отправили в отдел полиции.
Правоохранительные органы официальную информацию пока не предоставили.
В начале апреля российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга. В результате самолет в Москву пришлось задержать. Боец в нетрезвом состоянии помочился прямо в помещении зала ожидания. Сотрудники полиции не стали арестовывать известного спортсмена.
Дагестан
Полиция
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