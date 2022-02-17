Бойца ММА Багдата Дюсембаева ранили в центре Москвы. Как написал Telegram-канал «112», в него выстрелил охранник.

По информации канала, спортсмен приехал в фитнес-центр, чтобы купить абонемент, и оставил свою машину около заведения. Работник парковки попросил убрать ее и вызвал сотрудников службы безопасности. В посте сказано, что состоялась ссора, и после нее охранник совершил шесть выстрелов. Спортсмена пришлось отвезти в больницу.

В полиции «360» сообщили, что рядом с домом № 10 по улице Орджоникидзе произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них предположительно из автоматического оружия причинил ранение другому. Пострадавшего госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Багдат Дюсембаев получил огнестрельное ранение в грудь и сейчас находится в больнице имени Н. И. Пирогова.