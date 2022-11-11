Происшествия 11 ноября 2022, 02:47 Загоревшийся на набережной Фонтанки бойлер удалось потушить за полчаса

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Пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга на набережной Фонтанки. Там пламя охватило бойлер. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

Сведения о возгорании поступили в четверг, 10 ноября. Заметив дым, жильцы дома № 75 позвонили в пожарную службу. На место происшествия прибыли 10 человек личного состава и два автомобиля спецтехники.

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Огонь охватил площадь в два квадратных метра. На тушение бойлера потребовалось около получаса.

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