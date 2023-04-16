Происшествия 16 апреля 2023, 12:30 «Боимся выходить на улицу». Крупная собака сильно искусала ребенка под Петрозаводском Мать искусанного собакой мальчика под Петрозаводском рассказала о состоянии сына РИА «Новости»

Читать 360tv в

Под Петрозаводском собака, похожая на овчарку, сорвалась с поводка и сильно искусала ребенка. Об этом изданию «Петрозаводск говорит» сообщила мама пострадавшего мальчика.

«Теперь боимся собак и выходить на улицу», — призналась женщина.

Реклама

Животное напало на школьника днем 15 апреля в поселке Чална-1. По словам матери мальчика, ее сын шел по улице, а рядом гуляла местная жительница с похожей на кавказскую овчарку собакой. Намордника на ней не было.

Медики зафиксировали у мальчика рваные раны рук и ягодиц. Школьнику теперь приходится ежедневно ездить на перевязки и делать уколы от бешенства. Но, по словам матери, хозяева собаки на связь не выходили, не предлагали помощь и не извинились.

Неделю назад, в понедельник, 10 апреля, стало известно о нападении стаи бездомных собак на маленького ребенка в Иркутске.