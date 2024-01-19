19 января 2024, 15:11
Богомаз назвал последствия обстрела села Курковичи со стороны ВСУ
Богомаз: ВСУ днем 19 января обстреляли Курковичи, пострадали 4 жилых дома
ВСУ днем 19 января обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатора Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате никто не пострадал. Но частичные повреждения получили четыре жилых дома, остановка общественного транспорта и торговый объект.
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Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, заключил губернатор.
Утром Богомаз сообщил о ликвидации БПЛА, во время которого произошел сброс боеприпаса с дрона на территорию Клинцовской нефтебазы. В результате на объекте вспыхнул пожар. Для ликвидации ЧП на место направили пожарный поезд. По данным Богомаза, с огнем борются более 140 человек.
По информации источника «Известий», на территории нефтебазы загорелись четыре резервуара, огонь успел охватить тысячу квадратных метров.
Также глава региона информировал о еще двух уничтоженных БПЛА ВСУ над Унечским и Погарским районами.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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