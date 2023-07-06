Эксклюзив 06 июля 2023, 17:31 «Бог помог, пристегнутая была». Бабушка пострадавшей на карусели в Орехово-Зуеве школьницы — о самочувствии девочки Бабушка упавшей с карусели в Орехово-Зуеве девочки заявила, что внучка повредила руку

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Одна из пострадавших девочек на аттракционе в парке Орехово-Зуева находится дома, но под наблюдением врачей. Бабушка получившей травмы школьницы в беседе с «360» рассказала о ее состоянии.

«Мы от больницы отказались, но, наверное, ей надо было все-таки полежать и понаблюдаться. Завтра утром еще врач придет, мы решим, будем в больницу ложиться или нет», — отметила она.

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Врач в больнице в Люберцах, куда девочку с подругой доставили после получения травм, написала, что у внучки сотрясение, уточнила собеседница. Сама школьница говорит, что у нее побаливает голова. Также она сильно ушибла руку. Как отметила бабушка, девочке наложили поддерживающую лангету.

Врачи в скорой думали, что у нее перелом. Но, слава богу, вроде бы ничего не показало. Но руку сильно ушибла, потом колени ушибла. <...> Вот, лежит дома, все нормально. Бабушка пострадавшей на карусели в Орехово-Зуеве

Девочка находится под постоянным присмотром врачей. Несмотря на то, что от госпитализации семья пострадавшей отказалась, бабушка предположила, что школьнице может быть лучше в больнице.

«Понаблюдаем сегодня», — сказала женщина.

Девочка вместе с подругой была на дне рождения. Подростки пошли кататься на аттракционе. Бабушка рассказала, что видела кадры с места аварии. Когда кабина вылетела с рельс, к девочкам сразу побежали мужчина и молодой человек. Они быстро вызвали скорую помощь.

«У нее еще на лбу шишка, переживала я, что вдруг там что-нибудь. Но вроде КТ ничего не показало. <…> Очень переживала, мне самой плохо было, пока они не приехали. <…> Бог помог, хоть пристегнутая [была], а то было бы больше травм, наверное», — добавила пенсионерка.

Авария на карусели в парке Орехово-Зуева произошла 5 июля. Кабина, в которой были девочки, слетела с рельс, упала и перевернулась. Следователи устанавливают обстоятельства аварии. Глава Орехово-Зуева Руслан Заголовацкий взял на контроль ситуацию с пострадавшими школьницами.