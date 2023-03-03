Происшествия 03 марта 2023, 11:19 Боевые гранаты обнаружили около автобусной остановки в Кузбассе Shot: 4 боевые гранаты обнаружили около автобусной остановки в Новокузнецке РИА «Новости»

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Настоящие боевые гранаты нашли рядом с автобусной остановкой в Новокузнецке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, местные жители увидели подозрительные предметы за остановкой «Проспект Мира» еще 21 февраля, рядом с ними находился пакет с порохом. Находки отправили на экспертизу, которая подтвердила подлинность взрывных устройств.

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Речь идет о двух гранатах Ф-1 и двух РГД-5, а также о пяти капсюль-детонаторах КД-8Б и четырех взрывателях УЗРГМ-2. Правоохранительные органы пока не выяснили, кому это все принадлежало. Также непонятно, почему опасные устройства оставили в многолюдном месте.

Ранее полиция Ивановской области не подтвердила данные, что в Вичуге нашли небольшие взрывные устройства, завернутые в купюры. Информация об этом изначально распространилась в интернете.