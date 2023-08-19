Происшествия 19 августа 2023, 18:26 Боевую гранату изъяли у пассажира аэропорта Владивостока Mash: боевую гранату Ф-1 нашли в багаже пассажира аэропорта Владивостока РИА «Новости»

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Полет из Владивостока в Петропавловск-Камчатский пассажира сорвали сотрудники полиции. В багаже у мужчины обнаружили боевую гранату Ф-1. Эвакуацию воздушной гавани проводить не стали, но таможенный пост оцепили, сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, граната и взрыватель в багаже располагались отдельно.

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В ходе беседы с полицейскими пассажир заявил, что не понимает, откуда в его вещах взялся боевой снаряд.

Пассажира решили временно оставить для продолжения беседы. Других подробностей происшествия пока нет.