19 августа 2023, 18:26
Боевую гранату изъяли у пассажира аэропорта Владивостока
Mash: боевую гранату Ф-1 нашли в багаже пассажира аэропорта Владивостока
Полет из Владивостока в Петропавловск-Камчатский пассажира сорвали сотрудники полиции. В багаже у мужчины обнаружили боевую гранату Ф-1. Эвакуацию воздушной гавани проводить не стали, но таможенный пост оцепили, сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, граната и взрыватель в багаже располагались отдельно.
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В ходе беседы с полицейскими пассажир заявил, что не понимает, откуда в его вещах взялся боевой снаряд.
Пассажира решили временно оставить для продолжения беседы. Других подробностей происшествия пока нет.
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