Важное 29 января 2024, 14:23 Боевую часть пытавшегося атаковать НПЗ «Славнефть-ЯНОС» дрона обезвредили Евраев сообщил об обезвреживании боевой части дрона после попытки атаки на НПЗ РИА «Новости»

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Специалисты обезвредили боевую часть БПЛА, который пытался атаковать НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», — отметил он.

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Евраев подчеркнул, что теперь угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Завод работает штатно. Губернатор поблагодарил правоохранителей за работу.

О попытке атаки беспилотного летательного аппарата на НПЗ ранее сообщил Telegram-канал «112». Эти данные позже подтвердил Евраев, уточнив, что нападение предотвратила система радиоэлектронной борьбы. В результате никто не пострадал, возгорания на объекте не произошло.