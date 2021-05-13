Боевой снаряд нашли в Челябинской области

Боевой снаряд нашли неподалеку от жилых домов в Челябинской области. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на поисково-спасательную службу.

«В живом оцеплении места проведения опасных работ были задействованы сотрудники ГИБДД, пожарной охраны, спасатели областной поисково-спасательной службы», — рассказали в ведомстве. После проверки подтвердилось, что найденный предмет — действительно снаряд. Его забрали спасатели и вывезли, чтобы уничтожить.