Происшествия 31 марта 2024, 12:46 Боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе» Меликов: боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта 22 марта РИА «Новости»

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Боевиков в Дагестане удалось выявить в связи с усилением мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Московской области. Хочу поблагодарить за блестяще проведенную операцию все ответственные службы. В первую очередь это заслуга оперштаба УФСБ России по Дагестану, а также всех сотрудников ФСБ и МВД по региону», — написал он.

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Меликов отметил, что изъятое оружие и самодельное взрывное устройство у фигурантов свидетельствует о вероятном планировании ими преступлений на территории Дагестана.

«Самое главное — безопасность мирных жителей при КТО, среди граждан и личного состава сил правопорядка потерь и пострадавших нет», — добавил глава региона.

Утром в воскресенье стало известно, что силовики в Дагестане задержали троих боевиков, которые планировали теракты. Преступников блокировали в отдельных районах Махачкалы и Каспийска.