13 октября 2020, 08:58
СМИ: боевиков ликвидировали в Грозном
Силовики ликвидировали нескольких боевиков в результате столкновений в Грозном. Есть погибшие и среди сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
По информации агентства, в Грозном произошло боестолкновение с бандитской группой. Нескольких боевиков ликвидировали.
«По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — цитирует ТАСС свой источник.
Агентство уточнило, что среди погибших два сотрудника Росгвардии и один полицейский.
РИА «Новости» со ссылкой на свой источник добавило, что в Грозном убиты два боевика.
В Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО. Как сообщили в НАК, там есть угроза совершения террористических актов.
«Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства», — сказали в НАК.