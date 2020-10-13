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    13 октября 2020, 08:58

    СМИ: боевиков ликвидировали в Грозном

    Юлия Булыгина

    Силовики ликвидировали нескольких боевиков в результате столкновений в Грозном. Есть погибшие и среди сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
    СМИ: боевиков ликвидировали в Грозном

    По информации агентства, в Грозном произошло боестолкновение с бандитской группой. Нескольких боевиков ликвидировали.

    «По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — цитирует ТАСС свой источник.

    Агентство уточнило, что среди погибших два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

    РИА «Новости» со ссылкой на свой источник добавило, что в Грозном убиты два боевика.

    В Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО. Как сообщили в НАК, там есть угроза совершения террористических актов.

    «Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства», — сказали в НАК.