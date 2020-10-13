СМИ: боевиков ликвидировали в Грозном

По информации агентства, в Грозном произошло боестолкновение с бандитской группой. Нескольких боевиков ликвидировали.

«По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — цитирует ТАСС свой источник.

Агентство уточнило, что среди погибших два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

РИА «Новости» со ссылкой на свой источник добавило, что в Грозном убиты два боевика.

В Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО. Как сообщили в НАК, там есть угроза совершения террористических актов.

«Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства», — сказали в НАК.