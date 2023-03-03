03 марта 2023, 07:46
Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка
Вооруженные силы Украины снова обстреляли Донецк. В ночь на пятницу противник выпустил пять ракет и утром — еще три. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Первые обстрелы со стороны украинских формирований зафиксировали в 00:50 по местному времени. Атаку вели из населенного пункта Орловка. ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять реактивных снарядов калибра 155 миллиметров из систем залпового огня HIMARS.
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Утром в пятницу по Куйбышевскому району выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Стреляли из населенного пункта Нетайлово.
Кроме того, в 07:35 из Ласточкино по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
В четверг, 2 марта, ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку за пять минут.
ВСУ
Донецк
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