Происшествия 03 марта 2023, 07:46 Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Донецк. В ночь на пятницу противник выпустил пять ракет и утром — еще три. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Первые обстрелы со стороны украинских формирований зафиксировали в 00:50 по местному времени. Атаку вели из населенного пункта Орловка. ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять реактивных снарядов калибра 155 миллиметров из систем залпового огня HIMARS.

Реклама

Утром в пятницу по Куйбышевскому району выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Стреляли из населенного пункта Нетайлово.

Кроме того, в 07:35 из Ласточкино по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

В четверг, 2 марта, ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку за пять минут.