Происшествия 18 марта 2024, 17:17 Боевики ВСУ стали выгонять из домов жителей Херсонщины Сальдо заявил, что на Херсонщине украинские боевики выгоняют людей из домов Aziz Karimov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские боевики выгоняют из домов жителей правобережных сел Кизомыс, Гончарное, Ромашково, Великанское в Херсонской области. Бойцы ВСУ оборудуют на участках боевые позиции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В Чернобаевке и близлежащих населенных пунктах ВСУ обстреливают заброшенные дома из артиллерии, чтобы заставить мирное население эвакуироваться.

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«Массовые жалобы изгнанных людей поставленные киевским режимом херсонские оккупационные власти игнорируют, недвусмысленно показывая, чьи интересы они защищают», — написал Сальдо.

По его словам, боевики относятся к людям как к животным и будущему расходному материалу.

Накануне украинские войска обстреляли поселок Брилевка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. Под удар попала территория детского сада.

В тот же день ВСУ атаковали село Теткино в Курской области. В результате обстрела часть домов в населенном пункте осталась без электричества.