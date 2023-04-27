27 апреля 2023, 17:37
Боевики ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области
Губернатор Курской области Старовойт заявил об обесточенных селах после обстрела ВСУ
Открывшие огонь по населенным пунктам Суджанского района Курской области украинские боевики оставили без электроснабжения жителей двух сел Горналь и Гуево. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
Он подчеркнул, что в результате обстрела погибших и пострадавших среди жителей нет. Ремонтные бригады уже прибыли на место для восстановления поврежденных электросетей.
Сунджанский район Курской области неоднократно попадал под атаки украинских боевиков. В конце прошлой неделе российские военные сбили там украинский беспилотник, а до этого дрон-камикадзе атаковал трактор, который возводил защитную линию около села Гуево. Машина получила серьезные повреждения. Водитель не пострадал.
В выходные украинские боевики устроили массовый обстрел Рыльского района Курской области, выпустив по местным населенным пунктам более 20 снарядов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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