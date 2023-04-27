Происшествия 27 апреля 2023, 17:37 Боевики ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области Губернатор Курской области Старовойт заявил об обесточенных селах после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Открывшие огонь по населенным пунктам Суджанского района Курской области украинские боевики оставили без электроснабжения жителей двух сел Горналь и Гуево. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что в результате обстрела погибших и пострадавших среди жителей нет. Ремонтные бригады уже прибыли на место для восстановления поврежденных электросетей.

Сунджанский район Курской области неоднократно попадал под атаки украинских боевиков. В конце прошлой неделе российские военные сбили там украинский беспилотник, а до этого дрон-камикадзе атаковал трактор, который возводил защитную линию около села Гуево. Машина получила серьезные повреждения. Водитель не пострадал.

В выходные украинские боевики устроили массовый обстрел Рыльского района Курской области, выпустив по местным населенным пунктам более 20 снарядов.