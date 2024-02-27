Происшествия 27 февраля 2024, 15:27 Боевики ВСУ обстреляли село в Херсонской области Сальдо: ракета ВСУ разрушила жилой дом в херсонском селе Железный Порт РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали село Железный Порт в Херсонской области, пострадал жилой дом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Очередной теракт против херсонцев совершила киевская хунта. Ракета разрушила жилой дом в селе Железный Порт Голопристанского округа», — написал он.

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Сальдо отметил, что среди местных жителей никто не пострадал.

«Следователи задокументировали факт преступления, за свои злодеяния враг ответит», — добавил губернатор региона.

Ранее Сальдо заявил, что украинская армия показала полную несостоятельность в наступлении и обороне. По его словам, ВСУ не взяли с боем ни один населенный пункт, а лишь обстреливают мирные села и поселки артиллерией издалека.

Под обстрел националистов 27 февраля попало село Белая Березка в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что взрывы нарушили энергоснабжение и повредили два жилых дома.