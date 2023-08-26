26 августа 2023, 01:28
Боевики Украины за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: боевики Украины 63 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские националисты обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 63 раза за прошедшие сутки. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.)», — сказано в публикации.
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Как сообщили в посте, боевики киевского режима выпустили 233 различных снаряда.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации огня заявили, что украинские военные выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня по Донецку. Боевики ВСУ атаковали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города. Военные Украины стреляли из населенного пункта Желанное Второе.
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