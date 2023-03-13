Происшествия 13 марта 2023, 15:58 Боевики украинской ДРГ похитили вещи расстрелянного жителя Брянской области Mash: украинские боевики похитили карты и кошелек расстрелянного жителя Брянской области Ministry of Defense of Ukraine

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Боевики украинской диверсионно-разведывательной группы, проникшие на территорию Брянской области 2 марта, похитили кошелек и банковские карты расстрелянного местного мирного жителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жертвой националистов стал 63-летний местный житель, который вез в личном автомобиле детей в соседний населенный пункт. Увидел перед собой группу боевиков, он попытался развернуться, но они открыли огонь, убив мужчину на месте.

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По данным источника, после убийства диверсанты забрали с собой ключи погибшего, паспорт и банковские карты. Правоохранители допустили, что диверсанты могут использовать эти вещи в будущем для подготовки новых терактов.

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Пресс-служба ФСБ сообщала, что группировку боевиков уничтожили артиллерийским огнем сразу после выдворения за государственную границу.

Президент России Владимир Путин называл произошедшее террористическим актом.