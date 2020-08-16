Боевики, переодевшиеся в форму полицейских, атаковали отель. В итоге пострадали несколько человек, в том числе бывший министр внутренних дел Сомали.

О нападении боевиков на отель Elite Hotel в Могадишо сообщило местное издание Garowe Online. По данным местной радиостанции Dalsan, пострадали два члена парламента и бывший министр внутренних дел Сомали.

Также известно о 10 погибших и 30 раненных. По предварительной информации, ответственность за нападения взяла группировка «Аш-Шабаб», сообщает РИА «Новости». По предварительным данным атака началась со взрыва машины.

Год назад в Сомали был совершен теракт. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в столице Сомали Могадишо из-за чего погибли 90 человек.