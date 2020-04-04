Боевик готовил теракт в Мурманске. У него нашли взрывчатку и оружие

В Мурманске ликвидировали боевика, который планировал теракт. У него нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

«Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт», — приводит РИА «Новости» сообщение информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

Когда сотрудники спецназа попытались задержать мужчину, он начал стрелять. В итоге боевика ликвидировали. На месте перестрелки нашли самодельную взрывчатку, оружие и боеприпасы.

«Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», — отметили в НАК.

Личность боевика удалось установить. Преступник оказался последователем ИГИЛ*. Он собирался совершить теракт, а затем уехать на Ближний Восток.

В конце марта сотрудникам ФСБ удалось нейтрализовать еще одного мужчину, который планировал теракт в Уфе. Во время задержания он начал стрелять из своей машины. Сотрудники полиции ликвидировали террориста.

*ИГИЛ— террористическая организация, запрещенная в России.